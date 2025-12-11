Congreso de Sonora discutirá la armonización de la ley federal que prohíbe venta de vapeadores

Hermosillo, Sonora.- El Congreso del Estado discutirá la minuta de la Ley Federal de Salud, que prohíbe la venta, comercialización, distribución y suministro de cigarrillos electrónicos y vapeadores y su armonización en Sonora. La diputada Amairani Peña Escalante, presidenta de la comisión de Salud en el Congreso de Sonora, señaló que la minuta todavía no llega a Sonora y se espera discutirla en el pleno en sesión ordinaria, antes de finalizar el periodo extraordinario el 15 de diciembre.

La legisladora explicó que la prohibición de los vapeadores y de cigarrillos electrónicos es para su comercialización, distribución y suministro, no para su consumo. "Los buenos hábitos, y sabemos, está demostrado que hace mucho daño en la salud los vapeadores y justo las penas van para quienes los distribuyen, para que los comercialicen, porque se ha generado una confusión con lo que lo consumen", señaló.

El Congreso de la Unión aprobó la iniciativa en sesión ordinaria, la reforma a la Ley Federal de Salud para la prohibición de la venta de vapeadores en México.

Antecedentes de la ley

El comercio de cigarrillos electrónicos se encuentra prohibido en México desde mayo de 2008, fecha en que se expidió la Ley General para el Control del Tabaco. Sin embargo, se requería de una armonización en el marco normativo a fin de evitar que se llevaran a cabo prácticas de comercio ilegales de dichos productos.

El 2 de diciembre de 2024, con la mayoría calificada de 410 votos a favor, 24 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que adiciona diversas disposiciones a los artículos cuarto y quinto de la Constitución Política, en materia de protección a la salud.

La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios informó que para 2022 alrededor de cinco millones de personas entre 12 y 65 años de edad habían usado alguna vez un vapeador, mientras que su uso regular se presentó en 975 mil personas.

La ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas. Ocho años de cárcel contempla la ley federal para la distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos y vapeadores, misma que se discutirá en Sonora, una vez presentada la minuta a los diputados locales en sesión de pleno de los 33 integrantes.

