Datos de elementos policiacos de Ciudad Obregón se mantienen seguros pese a ciberataques: Autoridad

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que se diera a conocer que los sistemas de informática de la corporación policiaca de Hermosillo fueron hackeados, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Cajeme, Claudio Cruz Hernández, fue cuestionado respecto al nivel de seguridad o vulnerabilidad que presentan los sistemas de la corporación local.

Al respecto, el titular de la SSPM destacó que, en el caso de la dependencia a su cargo, la información y datos personales con los elementos de la corporación se encuentran bajo buen resguardo.

Efectivamente, nos enteramos de que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Hermosillo sufrió un hackeo; es lógico que muchas veces los hackers también van a la avanzada; sin embargo, nosotros tenemos resguardados los datos referentes a ello, lo que sería la Secretaría de Seguridad Pública, pero seguimos trabajando en ese sentido para evitar que haya algún tipo de hackeo por parte de algunas personas malintencionadas", aseguró Cruz Hernández.

El secretario de Seguridad Pública en Cajeme destacó que, en caso de que se presentara alguna situación similar, como lo es un ataque cibernético a los sistemas de informática de la corporación, se tendrá que avisar a la policía cibernética para que se le diera el seguimiento y la atención al asunto.

Explicó que no existe la necesidad de estar en contacto con la policía cibernética para mantener seguros los datos de la corporación, debido a que esta unidad está disponible para darle seguimiento a las averiguaciones una vez que se cometió el ataque.

Por su parte, Joaquín Galaz, director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Cajeme, comentó que tras el último ataque cibernético del que fue víctima el municipio, la única dependencia que no se vio afectada fue seguridad pública debido a que cuentan con un sistema de informática independiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui