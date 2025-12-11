Docente sonorense recibe premio internacional por investigación sobre palma datilera

San Luis Río Colorado.- El profesor investigador Ricardo Salomón Torres, de la Universidad Estatal de Sonora (UES) unidad San Luis Río Colorado, fue distinguido con el NCPD International Prize 2025-Premio a la Mejor Investigación Científica, otorgado por el Centro Nacional de Palmas y Dátiles (NCPD, por sus siglas en inglés) del Reino de Arabia Saudita.

El trabajo galardonado, titulado 'Advances in Date Palm Pollination and Pollen Biology: Viability, Fruit Set, and Quality Improvement of the Medjool Cultivar in Mexico-An Emerging Production Region' presenta avances científicos clave en biología del polen, técnicas de polinización y mejora de la calidad del fruto de la variedad Mejhoul en México, una región emergente que ha mostrado un crecimiento acelerado en producción, tecnología y competitividad internacional.

En su edición 2025, el premio recibió 109 postulaciones provenientes de 35 países, que pasaron por un riguroso proceso de evaluación por parte del Comité Internacional Evaluador, lo que refleja el creciente interés internacional por la investigación orientada a fortalecer la industria global del dátil.

El Centro Nacional de Palmas y Dátiles es una de las instituciones más relevantes a nivel mundial en desarrollo, innovación y sostenibilidad del sector de la palma datilera y la distinción resalta el papel estratégico que México comienza a ocupar dentro de dicho sector a nivel global.

uD83DuDFE0 El profesor investigador Ricardo Salomón Torres, de @UES_MX, Unidad #SanLuisRíoColorado, fue distinguido con el NCPD International Prize 2025-Premio a la Mejor Investigación Científica. uD83DuDC68uD83CuDFFB?uD83DuDD2C?



uD83DuDCE8 Lee el boletín completo en: https://t.co/GphUdhfPaC pic.twitter.com/udSIhEmm4m — SEC Sonora (@SECSonora) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui