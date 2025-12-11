Durazo y Sheinbaum fortalecen estrategia de seguridad y combate a la extorsión en Sonora

Ciudad de México.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, estuvo presente en la 52.ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la octava Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil junto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, donde se acordaron acciones para fortalecer el combate a la extorsión.

Durazo Montaño destacó el liderazgo de las instituciones de seguridad y la absoluta colaboración que existe entre los distintos órdenes de gobierno para hacer frente a la incidencia delictiva en el país. Durante la sesión se aprobaron 11 acuerdos, entre los que destaca la homologación de la Ley General contra la Extorsión a nivel estatal para combatir este delito.

"Junto a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, alcanzamos acuerdos muy importantes en el combate a la extorsión y otros delitos que afectan directamente a las familias, fortaleciendo acciones que promueven entornos más seguros, mayor tranquilidad y una atención cada vez más cercana y eficaz. Reiteramos que en Sonora trabajamos en absoluta coordinación con el Gobierno de México", indicó.

En su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que uno de los principales retos en México es erradicar la extorsión, por lo que se realizó una modificación constitucional para que este delito sea considerado federal, investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y perseguido de oficio, con la aplicación de sanciones más severas.

Acompañamos a nuestra Presidenta @Claudiashein, en la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en la 8ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, reiterando que en Sonora trabajamos en absoluta coordinación con el Gobierno de México.… pic.twitter.com/L2ZWMK9Qb6 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui