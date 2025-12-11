Estrenan 'Nopalitos Time' en el Cereso Femenil de Ciudad Obregón; función abierta al público con causa social

Ciudad Obregón, Sonora.- Este sábado 13 de diciembre de 2025, a las 18:00 horas, el Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil de Ciudad Obregón abrirá sus puertas al público para el estreno mundial de 'Nopalitos Time', una puesta en escena creada y presentada por la Compañía de Teatro Penitenciario, integrada por mujeres privadas de la libertad que son coordinadas por Mara Romero, promotora cultural creadora del modelo 'La Letra Escarlata'.

La obra, escrita por el dramaturgo Edgar Álvarez Estrada y dirigida por Armando Garval, representa un proyecto artístico inédito en Sonora que busca visibilizar el poder de la rehabilitación a través del arte. De acuerdo con la invitación difundida por la colectiva La Letra Escarlata, esta producción fue creada especialmente para la comunidad como un ejercicio de expresión, transformación y encuentro humano dentro del centro penitenciario.

'La Letra Escarlata' ha trabajado un modelo único en el Cereso Femenil de Ciudad Obregón

Con el lema '¡La guerra de sexos más divertida!', la función contará con solo 40 localidades disponibles para adultos con identificación oficial, quienes deberán registrarse previamente con la promotora cultural Mara Romero al número 644 447 2166.

Función con causa: Regalos para niñas y niños

Como parte de la iniciativa, se solicita a cada asistente llevar un regalo nuevo, sin envolver, que será destinado a las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad. Entre las sugerencias se encuentran balones, muñecas, carritos y juguetes tipo Nenuco. No se aceptará dinero en efectivo. Los organizadores destacaron que este gesto busca iluminar la infancia de menores que, pese al contexto familiar adverso, mantienen vínculos con sus madres dentro del Cereso.

Requisitos de ingreso

Para acceder a la función, el público deberá:

Llegar 15 minutos antes del inicio.

Presentar credencial de elector.

Entregar el regalo sin envolver.

Ingresar sin teléfono celular.

Ser mayor de edad.

Fuente: Tribuna del Yaqui