¿LLOVERÁ en Hermosillo este JUEVES? Pronóstico del CLIMA en Sonora HOY 11 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- La jornada de este jueves se pronostica estable en Hermosillo, pero con cambios marcados entre la mañana y la tarde que vale la pena considerar antes de salir de casa. Si tienes actividades al aire libre, clases, citas o desplazamientos largos, conviene revisar cómo evolucionará el clima a lo largo del día, ya que las temperaturas subirán con rapidez. ¡Aquí te compartimos el reporte meteorológico completo!

Así será el clima en Hermosillo este jueves

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Meteored.mx, el día en Hermosillo iniciará con un ambiente frío. Entre las 5:00 y las 8:00 horas, se registrarán temperaturas entre 13 y 14°C, acompañadas de cielo despejado y viento flojo del noreste con rachas de 10 a 19 kilómetros por hora. Asimismo, durante estas primeras horas, el índice UV será nulo, por lo que no será necesario utilizar protector solar.

Clima en Hermosillo HOY jueves 11 de diciembre. Foto: Conagua

Hacia las 11:00 la temperatura subirá con rapidez hasta los 24°C, con condiciones totalmente soleadas y viento ligero del noroeste. En este periodo, el índice UV aumentará a nivel medio, por lo que sí se recomienda aplicar protector solar si se permanece al aire libre. Alrededor de las 14:00, Hermosillo alcanzará los 28°C con un ambiente soleado y viento flojo proveniente del oeste. La sensación térmica será de aproximadamente 27°C, marcando el punto más alto de la jornada.

Aunque el índice de rayos ultravioleta (UV) disminuirá a nivel bajo en esta franja, el calor se mantendrá estable. Para las 17:00 el valor descenderá ligeramente a 27°C, con condiciones similares y un viento suave del suroeste. Al anochecer, las temperaturas descenderán rápido. Cerca de las 20:00 se esperan 21°C y cielo despejado, acompañado por viento flojo del oeste. Más tarde, hacia las 23:00, el termómetro llegará a los 17 grados con viento suave del sureste y nuevamente un índice UV nulo.

El pronóstico del clima en Hermosillo señala que será una noche fresca y estable, ideal para actividades al aire libre, pero con necesidad de una prenda ligera si se permanece fuera por largos periodos. Ahora sí, con esta información, ¡disfruta de tu jueves en la capital de Sonora!

Fuente: Tribuna del Yaqui