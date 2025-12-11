Municipio de Navojoa proyecta cerrar el año con la culminación de 26 obras

Navojoa, Sonora.- El Comité Municipal para la Concertación de la Obra Pública (Cmcop) en el Ayuntamiento de Navojoa anunció que espera cerrar este 2025 con más de 26 obras públicas concluidas, gracias a la participación de la ciudadanía y del apoyo del gobierno del estado.

Durante la sesión de la asamblea ordinaria del Consejo de Administración del Cmcop, se informó que la mayoría de las obras públicas concertadas muestran un avance del 95 por ciento, por lo que confían en culminar el resto durante el mes de diciembre.

Marianela Berttolini Abreu, directora del Cmcop y secretaria técnica del Consejo, notificó que de lo proyectado, cinco obras ya están terminadas físicamente y el resto registra promedio de avance del 95 por ciento, de cara al cierre de fin de año, con un presupuesto de ocho millones 681 mil 871 pesos.

Todo lo que se ha estado haciendo tiene la sustentación correcta, lo que refleja que el programa anual será un éxito operativo… En lo financiero llevamos ahorrado más de un millón de pesos en este 2025", explicó la funcionaria municipal.

Berttolini Abreu precisó que las obras que se concluyeron en este 2025, fue la construcción de banqueta y guarnición en el bulevar Miguel Hidalgo en la comunidad de Chirajobampo; así como las rehabilitaciones generales de la Iglesia de Dios en México en Pueblo Mayo, además del Templo Adventista del Séptimo Día de Chinotahueca.

También ya están en un 100 por ciento las obras de rehabilitación en general de la escuela secundaria general número 54 en la comunidad de Chirajobampo y la instalación del pasto sintético del campo de fútbol en la escuela secundaria Othón Almada número dos en la colonia Juárez", afirmó.

Por su parte, Rafael Rodríguez Sánchez, secretario del Ayuntamiento, informó que durante la asamblea ordinaria también se aprobaron las propuestas del Presupuesto de Egresos del 2026, así como los objetivos y metas del Programa Operativo Anual 2026, además de la Matriz de Indicadores de Resultados y el Manual de Procedimientos del Cmcop.

