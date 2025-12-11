¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Instituto Tecnológico de Sonora

Remodelan laboratorios del Itson en Ciudad Obregón para fortalecer la formación de estudiantes de Enfermería

Con el fin de mejorar la formación de futuros enfermeros, el Itson inauguró tres nuevos laboratorios especializados

Remodelan laboratorios del Itson en Ciudad Obregón para fortalecer la formación de estudiantes de Enfermería
Ciudad Obregón: Remodelan laboratorios del Itson para fortalecer la formación de estudiantes de Enfermería Foto: Cortesìa

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer la práctica clínica de las y los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería con escenarios reales y simulados que impulsen su desarrollo en competencias esenciales, los laboratorios del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) fueron remodelados.

"En Itson estamos reaprendiendo a desarrollar programas en el área de la salud y avanzando con paso firme gracias al trabajo conjunto de docentes, profesionales y equipos administrativos que hicieron posible la construcción del nuevo espacio", comentó el doctor Jesús Héctor Hernández López, rector de la institución.

Destacó la importancia histórica y formativa de ese programa educativo y lo que representa contar con espacios como ese, con tres laboratorios especializados donde se realizarán actividades docentes y prácticas análogas fundamentales para un mejor aprendizaje profesional.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.