Remodelan laboratorios del Itson en Ciudad Obregón para fortalecer la formación de estudiantes de Enfermería

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer la práctica clínica de las y los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería con escenarios reales y simulados que impulsen su desarrollo en competencias esenciales, los laboratorios del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) fueron remodelados.

"En Itson estamos reaprendiendo a desarrollar programas en el área de la salud y avanzando con paso firme gracias al trabajo conjunto de docentes, profesionales y equipos administrativos que hicieron posible la construcción del nuevo espacio", comentó el doctor Jesús Héctor Hernández López, rector de la institución.

Destacó la importancia histórica y formativa de ese programa educativo y lo que representa contar con espacios como ese, con tres laboratorios especializados donde se realizarán actividades docentes y prácticas análogas fundamentales para un mejor aprendizaje profesional.

Fuente: Tribuna del Yaqui