Todo listo para festejos de la Virgen de Guadalupe en Ciudad Obregón: Esto y más en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy jueves 11 de diciembre, conoce cómo se llevará a cabo la celebración por el Día de la Virgen de Guadalupe en Ciudad Obregón.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Familia de Alma Lourdes recibe justicia y reparación de daños

Idalia Valenzuela, madre de Alma Lourdes, informó que finalmente recibió la sentencia de resolución a favor de la reparación de daños por el feminicidio de la joven. La señora consideró que esta sentencia es un cierre al doloroso capítulo que vivieron en 2023 cuando le arrebataron la vida a su hija.

Empresas de Hermosillo cumplen con la Ley Silla casi en su totalidad

Se informó que el 90 por ciento de empresas afiliadas a la CTM en Hermosillo han cumplido con la aplicación de la Ley Silla en sus centros de trabajo. Esta nueva disposición entró en vigor en el mes de junio de 2025 y tiene como fecha de plazo para su cumplimiento el 14 de diciembre.

Todo se encuentra listo para festejos guadalupanos en Ciudad Obregón

La noche de este jueves se realizará una peregrinación y diversas misas en el Santuario de Guadalupe para celebrar el Día de la Virgen en Ciudad Obregón. Las autoridades confirmaron que en los operativos de esta noche participarán 131 elementos y 36 unidades de las diferentes corporaciones policiacas para asegurar la seguridad de los partícipes.

uD83DuDDDE?uD83CuDF35 Top 3 de las noticias más relevantes en Sonora uD83DuDCCD?



Con Casa Ley, te presentamos las noticias y acontecimientos que están marcando la pausa en nuestro estado. uD83DuDCF0uD83DuDCF2uD83EuDD1Dhttps://t.co/dG2fPF5Pma#NoticiasSonora #InformaciónRelevante #CasaLey #ActualidadSonora #SonoraInforma pic.twitter.com/j1AYI5sz49 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 12, 2025

Fuente. Tribuna del Yaqui