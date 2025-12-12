ALERTA en secundaria de Hermosillo por casos de varicela: ¿Qué recomienda Salud Sonora?

Hermosillo, Sonora..- Durante la época invernal, las autoridades sanitarias de Sonora están en alerta máxima. Sin embargo, los esfuerzos de prevención incrementarán luego de que se confirmaran varios casos de varicela en la Secundaria Técnica No. 72, ubicada en la colonia Altares del municipio de Hermosillo. La situación generó inquietud entre padres y madres de familia, quienes decidieron dejar a sus hijos en casa mientras se verificaba el estado real del brote.

Aunque la preocupación creció rápidamente, la Secretaría de Salud de la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño informó que la enfermedad se mantiene controlada y sin riesgo para la operación del plantel.

Padres suspenden clases por precaución

El jueves 11 de diciembre de 2025 por la mañana, madres y padres de familia optaron por no enviar a sus hijos a la secundaria tras enterarse de varios estudiantes con síntomas compatibles con varicela. Desde el miércoles 10 del mismo mes, la asistencia disminuyó notablemente (según reportes extraoficiales) y, para este viernes 12 (Día de la Virgen de Guadalupe), únicamente el personal docente acude a sus labores.

Varicela en Hermosillo: Salud Sonora registra 9 casos en la Técnica 72. Foto: Facebook

Los tutores explicaron que la decisión de ausentarse de las aulas se tomó como medida preventiva, al no contar inicialmente con información oficial sobre el número de casos y el estado del brote.

Salud Sonora confirma nueve casos y dos probables

La Secretaría de Salud de Sonora informó la noche del jueves que, con corte al 9 de diciembre, se tienen registrados nueve casos confirmados y dos más en evaluación. De acuerdo con la dependencia, la varicela es una enfermedad común en la infancia y, en la mayoría de los casos, presenta un curso leve. Asimismo, reiteró que el brote no compromete la operación de la Secundaria Técnica 72 ni amerita la suspensión de clases.

Señalaron que la enfermedad suele resolverse de manera natural y que se mantiene vigilancia activa en el plantel.

Personal del Distrito de Salud 01 y del Programa de Urgencias Epidemiológicas realizó una visita al plantel para registrar el evento, reforzar acciones de contención y atender dudas de la comunidad educativa. Durante la supervisión se promovieron prácticas preventivas como:

Lavado constante de manos

Etiqueta respiratoria

Evitar compartir objetos personales

Ventilar adecuadamente los salones

De igual manera, se mantendrá monitoreo constante y comunicación directa con directivos y padres de familia hasta que el brote concluya.

#Seguridad | Detenido por acosar y grabar sin autorización a dos niñas durante una peregrinación en Torreón uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/U9pvZxZtdq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 12, 2025

¿Habrá suspensión de clases?

Salud Sonora aclaró que no ha recomendado el cierre temporal del plantel, pues las características del brote no lo justifican. La dependencia pidió mantener la calma, seguir las recomendaciones sanitarias y acudir a valoración médica en caso de presentar síntomas como fiebre, erupciones cutáneas o malestar general.

Fuente: Tribuna del Yaqui