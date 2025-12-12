Alfonso Durazo arranca Operativo Navideño en Sonora; entregarán miles de apoyos para familias

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, junto a funcionarios de su gabinete, arrancó con el Operativo Navideño integral 2025, para llegar a más familias sonorenses durante este cierre de año.

El mandatario estatal, en su mensaje de arranque, señaló que el Gobierno de Sonora trabaja durante estos días de fin de año a fin de llevar apoyos a la comunidad con mayor grado de vulnerabilidad, con programas integrales que hacen frente a la temporada.

"Este programa representa como pocos la esencia de la Cuarta Transformación, que es solidaridad, pensar y ver por quienes menos tienen. Hemos sintetizado la filosofía de nuestro movimiento en una expresión genial: 'Por el bien de todos, primero los más necesitados'", expresó el mandatario.

En este operativo de cierre de año 2025, se entregarán cinco mil chamarras, 12 mil colchonetas, 12 mil cobijas, cinco mil kits de higiene personal, 11 mil 400 botellas de agua, 100 mil bolsas de dulces, 12 mil cenas navideñas, mil pares de tenis, cinco mil cobertores, 29 mil 800 juguetes, 16 mil despensas, cuatro mil piernas y cinco mil piñatas.

El gobernador de Sonora instruyó a todo su gabinete a atender cada una de las problemáticas que puedan poner en riesgo la integridad de los sonorenses en esta temporada.

En Sonora gobernamos con solidaridad y compromiso. El Operativo Navideño refleja la esencia de la Cuarta Transformación: poner siempre primero a quienes menos tienen.



Entregaremos más de 267 mil apoyos para que miles de familias vivan estas fiestas con alegría y acompañamiento.… pic.twitter.com/EqAXZK7Ksa — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui