Alfonso Durazo y Sheinbaum fortalecen estrategia de seguridad: Esto y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy lunes 8 de diciembre

Chayanne regresa a Sonora en 2026

El llamado 'Papá de Latinoamérica' confirmó que México formará parte de su gira Bailemos Otra Vez 2026, y dentro de las primeras ciudades incluidas destaca Hermosillo; el cantante puertorriqueño, Chayanne, volverá a la capital sonorense después de una década de ausencia. La confirmación fue difundida a través de las historias del artista en Instagram.

Congreso de Sonora discute la minuta de la Ley Federal de Salud

El Congreso del Estado discutirá la minuta de la Ley Federal de Salud, la cual prohíbe la venta, comercialización, distribución y suministro de cigarrillos electrónicos y vapeadores y su armonización en Sonora; se espera discutirla en el pleno en sesión ordinaria, antes de finalizar el periodo extraordinario. La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios informó que para 2022 alrededor de cinco millones de personas entre 12 y 65 años de edad habían usado alguna vez un vapeador, mientras que su uso regular se presentó en 975 mil personas.

Durazo y Sheinbaum fortalecen estrategia de seguridad en Sonora

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aprobaron 11 acuerdos para fortalecer el combate a la extorsión e inseguridad en el estado, esto durante la octava Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad. Durazo Montaño destacó el liderazgo de las instituciones de seguridad y la absoluta colaboración que existe entre los distintos órdenes de gobierno para hacer frente a la incidencia delictiva en el país.

Fuente: Tribuna del Yaqui