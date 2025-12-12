¡Síguenos!
Asociación 'Cajeme, Cómo Vamos' propone aumentar la participación ciudadana para 2026

'Cajeme, Cómo Vamos' buscará combatir la apatía política con más iniciativas y programas que fomenten la participación activa de los ciudadanos en temas locales

'Cajeme, Cómo Vamos': Se propone aumentar la participación ciudadana para 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco del quinto aniversario de la asociación civil y observatorio ciudadano 'Cajeme, Cómo Vamos', su director dio a conocer que prevalece un comportamiento de apatía entre la ciudadanía en los temas de política y participación social.

Marco Iván Márquez, director de esa organización, señaló que dentro de sus actividades y encuestas han detectado esa problemática como uno de los principales retos para el año que está por iniciar, y el reto principal de la organización es una mayor participación ciudadana.

Es acercarles la información y que las y los ciudadanos la conviertan en propuestas, en solicitudes, en peticiones, en crítica y en apoyo al municipio, para no ser solo activistas de redes sociales, sino que salgamos a la ciudad a aportar y hacer actividades en beneficio de la misma", subrayó.

"Desde el 2020, que se fundó la organización, hemos trabajado en profesionalizar el trabajo que hemos hecho, volteando a ver primeramente qué están haciendo a nivel nacional e internacional diferentes organizaciones que tienen el modelo de incidencia ciudadana como nosotros, que es generar información, agruparnos como sociedad civil, proponer y sobre todo denunciar", comentó a TRIBUNA.

Señaló que el tema de las denuncias es fundamental y una fase diferenciadora, explicando que la asociación civil ha ganado elogios por su trabajo de parte del sector social y empresarial, pero también algunos señalamientos por parte de autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui

