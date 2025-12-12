¡Síguenos!
Huatabampo

Ayuntamiento de Huatabampo pone en marcha el operativo Guadalupe-Reyes 2025

Huatabampo es uno de los municipios más visitados de la Región del Mayo en esta Navidad, debido a sus atractivos turísticos como el nuevo malecón

Alberto Vázquez dio el banderazo de arranque del operativo de seguridad Foto: Internet

Huatabampo, Sonora.- Alberto Vázquez Valencia, presidente municipal de Huatabampo, dio inicio al operativo de seguridad Guadalupe-Reyes 2025, un esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno para garantizar la tranquilidad de la población y los visitantes durante las fiestas de fin de año.

"Quiero reconocer y agradecer profundamente el esfuerzo y la dedicación de las decenas de elementos que, a partir de este momento y hasta principios de enero, sacrificarán tiempo con sus propias familias para velar por la nuestra", expresó.

Durante su intervención, el alcalde subrayó la importancia de la colaboración ciudadana como clave fundamental para el éxito de la operatividad.

Este operativo es la columna vertebral de la estrategia de seguridad y protección civil que hemos preparado para obtener saldo blanco, pero también es importante la colaboración del ciudadano; cuídense mucho y tomen todas las medidas de recomendación de las autoridades", puntualizó.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

