Cajeme retira la tirolesa de la Laguna del Náinari, estructura detenida desde 2018 y bajo controversia

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de varias controversias, finalmente este viernes 12 de diciembre de 2025 fue retirada la tirolesa de la Laguna del Náinari. Como ya te habíamos informado en TRIBUNA, la torre pasará a formar parte del Departamento de Bomberos de Cajeme, quienes le darán un uso funcional que les permitirá fortalecer sus habilidades, ya que será destinada para capacitaciones y entrenamiento.

Es necesario recordar que, en su momento, fue uno de los atractivos turísticos más importantes de toda la región; incluso solía llamársele La Novia de Cajeme. Por supuesto, para lograr concluir con todo este proceso se requirió de enormes grúas, así como de especialistas con el fin de evitar cualquier contratiempo. De hecho, anteriormente las propias autoridades señalaron que esta decisión forma parte del plan para renovar el área recreativa.

Durante las labores, la zona permaneció acordonada con cintas de precaución, por lo que en ese lapso se hizo un llamado a los ciudadanos a acatar cada una de las recomendaciones del personal, ya que este sitio suele ser un punto ideal para realizar ejercicio. Se reitera que siempre se pueden elegir rutas alternas, pues es algo que pronto quedará concluido y se busca que todo ocurra sin incidentes.

Tirolesa

Precisamente, Juan Salguero, titular de la Promotora Inmobiliaria, indicó que se tenía previsto finalizar las actividades de retiro en un periodo de dos semanas. Además, es importante destacar que otra obra pendiente es la tirolesa instalada en el Parque Infantil Ostimuri. En TRIBUNA, cualquier información que surja más adelante a través de fuentes oficiales —ya sea el inicio de un proyecto o alguna actualización— la encontrarás aquí.

#Sonora | Con fe y tradición, Ciudad Obregón celebra los festejos de la Virgen de Guadalupe con gran fervor uD83DuDED0https://t.co/3s5sUYf1Dc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 12, 2025

La tragedia que marcó la tirolesa de la Laguna del Náinari

Esta estructura contaba con una altura aproximada de 40 metros y una longitud de 400 metros. Fue instalada en 2012, pero desde hace siete años dejó de ser lo que un día la caracterizó. Una de las tragedias que marcó este lugar ocurrió en abril de 2023, cuando una joven perdió la vida tras caer desde la parte más elevada de la torre. Cabe resaltar que también influyó el alto costo de su mantenimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui