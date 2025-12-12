Chayanne regresa a Hermosillo en 2026: Fecha, boletos y TODO lo que debes saber

Hermosillo, Sonora.- ¡Atención, amantes de pop latino! El llamado 'Papá de Latinoamérica', el cantante puertorriqueño Chayanne, confirmó que México formará parte de su gira 'Bailemos Otra Vez' 2026, y dentro de las primeras ciudades incluidas destaca Hermosillo. El también compositor y cantante volverá a la capital sonorense después de una década, lo que ya generó emocion entre sus seguidores.

Si estás interesado en asistir, en TRIBUNA te compartimos todos los detalles oficiales que se conocen hasta ahora de este gran concierto. ¡Toma nota!

Chayanne confirmó concierto en Hermosillo. Foto: Facebook

¿Cuándo y dónde será el concierto de Chayanne en Hermosillo?

Este jueves 11 de diciembre, Chayanne confirmó que regresará a Hermosillo el próximo 30 de abril de 2026, fecha en la que ofrecerá un increíble espectáculo en el Estadio Fernando Valenzuela, considerado uno de los recintos de mayor capacidad en la ciudad. Esta presentación marca su retorno a la Ciudad del Sol desde 2015, cuando logró un lleno total con la gira 'En Todo Estaré'.

La confirmación fue difundida a través de las historias del artista en Instagram, donde incluyó a Hermosillo entre las primeras ciudades mexicanas seleccionadas para su tour. También destaca Saltillo y Mazatlán como paradas en esta nueva visita a la República Mexicana.

¿Cuándo inicia la venta de boletos y dónde comprarlos?

A la fecha de publicación de esta nota, aún no se ha revelado el día exacto en que comenzará la venta de boletos. No obstante, se informó que las entradas estarán disponibles a través de boletea.com y también en las taquillas del Hotel Araiza, punto tradicional para la compra de boletos de eventos masivos en Hermosillo.

En cuanto se anuncie la fecha oficial de preventa y venta general, TRIBUNA actualizará la información para mantenerte al tanto y ayudarte a conseguir tus entradas a tiempo.

¿Quién es Chayanne? Una trayectoria que marcó la música latina

Nacido el 28 de junio de 1968 en Río Piedras, Puerto Rico, Chayanne (cuyo nombre real es Elmer Figueroa Arce) es una de las figuras más influyentes de la música latina. Con más de 40 millones de discos vendidos, 15 álbumes de estudio y una carrera que supera los 40 años, su presencia en los escenarios continúa siendo un referente para varias generaciones.

Ha cosechado múltiples éxitos como Torero, Dejaría Todo, Tiempo de Vals y Provócame, consolidándose como un artista versátil con una sólida base de seguidores en toda América Latina. Su último show en Hermosillo fue en octubre de 2015, un evento que agotó localidades y dejó recuerdos imborrables entre su público.

'Bailemos Otra Vez': Así es la gira que traerá a Hermosillo

La gira 'Bailemos Otra Vez' toma su nombre del álbum que Chayanne lanzó en 2023, producción con la que renovó su propuesta musical al integrar ritmos modernos sin dejar de lado su sello romántico. El disco incluye temas como Bailando Bachata, Necesito Un Segundo, Como Tú y Yo y Te Amo y Punto.

Este álbum debutó en el top 10 de Top Latin Albums de Billboard, convirtiéndose en su decimoquinto proyecto en alcanzar esa posición. Con este logro, Chayanne se consolidó como el segundo artista en la historia (junto a Rocío Dúrcal) en ingresar al top 10 de Billboard en cada década desde los años ochenta.

El tour está diseñado como un recorrido por sus clásicos, combinados con el sonido más fresco de su etapa reciente, prometiendo un espectáculo que conectará con fans nuevos y de larga trayectoria.

Fuente: Tribuna del Yaqui