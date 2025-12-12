Ciudad Obregón: Itson expande su formación académica con nuevas carreras y maestría en 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Un constante crecimiento en la oferta educativa del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) mantiene la dinámica de alto nivel de esa universidad, según Jaime Garatuza Payán.

El vicerrector académico del Itson dio a conocer que para el siguiente año se tiene contemplado un nuevo crecimiento con la suma de dos licenciaturas y una maestría. "Tenemos la apertura de la Licenciatura en Comunicación y Gestión de Medios Digitales que empieza por lo pronto en Guaymas, pero si todo va bien, para 2027 seguramente la traeremos a Ciudad Obregón también", comentó el vicerrector.

Por otra parte, comentó ante los medios de comunicación que la Licenciatura en Nutrición surtirá una actualización en los tres campus, así como la maestría en Docencia Interdisciplinaria.

Se espera que estos programas, que son tetramestrales a cubrirse en tres años, inicien operaciones a partir del mes de septiembre del año 2026, abriendo la convocatoria a finales de febrero para que los jóvenes interesados en esas ofertas puedan hacer su solicitud", comentó.

Detalló que actualmente hay 64 programas educativos entre licenciaturas y posgrados, a los que se agregarán las tres nuevas ofertas.

Hemos seguido incrementando el número de alumnos de manera consistente a pesar de que el número de alumnos que egresa de preparatoria no ha aumentado", apuntó Jaime Garatuza Payán.

El año 2025, que está por terminar, fue uno de los más activos para la institución, señaló Dulce María Esquer Vizcarra, coordinadora de Comunicación Institucional, quien destacó la divulgación de la ciencia, la cultura y el deporte.

Señaló que, las distintas celebraciones por el aniversario número 70 de la institución fueron pieza clave para ese crecimiento exponencial de eventos realizados entre la comunidad universitaria de Itson.

Fuente: Tribuna del Yaqui