¿Ciudad Obregón tendrá BAJAS TEMPERATURAS este viernes? Clima en Sonora HOY 12 de diciembre

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 12 de diciembre de 2025 habrá cambios importantes en las condiciones del clima en Ciudad Obregón. Antes de iniciar actividades, es recomendable revisar el pronóstico para planear desplazamientos, protegerse del sol en las horas de mayor radiación y considerar que el viento aumentará su intensidad por la tarde. ¡Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información que debes considerar!

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el servicio especializado Meteored.mx, Ciudad Obregón tendrá un inicio de día despejado y con temperaturas frescas. Durante las primeras horas, entre las 6:00 y las 9:00, el ambiente será frío, con temperaturas de alrededor de 10 y 15°C. El viento será muy débil desde el oeste, y la radiación de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá en valores bajos.

Para las 9:00, el sol dominará por completo con una temperatura aproximada de 25°C y un ligero cambio en la dirección del viento hacia el sureste. Hacia el mediodía, el panorama comenzará a mostrar mayor variación. A las 11:00 se espera un escenario de nubes y claros con temperaturas cercanas a 26°C. El viento continuará soplando desde el sureste y el índice UV aumentará a niveles altos, por lo que se recomienda el uso de protector solar en actividades al aire libre.

Para la tarde, a las 14:00 el termómetro podría alcanzar los 30°C, manteniendo el cielo con nublados parciales. El viento cambiará al norte y adquirirá más fuerza, con rachas moderadas que podrían llegar a los 23 kilómetros por hora. El índice UV seguirá siendo elevado, por lo que conviene extremar precauciones. A las 17:00 el clima se mantendrá estable, aún con nubes dispersas y una temperatura de 27°C, acompañada de vientos moderados provenientes del noroeste.

Por la noche, el ambiente será más fresco y con mayor presencia de nubosidad. A las 20:00, se prevén alrededor de 20°C y viento ligero del norte, de ocho kilómetros por hora. Para las 23:00, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con una temperatura estimada de 17 grados y viento suave desde el noroeste. Durante todo el periodo nocturno el índice UV será nulo. ¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)