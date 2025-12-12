Emotiva despedida: Unión de Usuarios de Hermosillo da el último adiós a Francisco Navarro

Hermosillo, Sonora.- Ciudadanos, familiares y miembros de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH) despidieron a Francisco Navarro Bracamontes este viernes 12 de diciembre de 2025, fundador de la organización y referente en la defensa de los servicios públicos en Sonora.

Una misa de cuerpo presente fue realizada en las propias instalaciones del organismo, donde acudieron decenas de personas para rendirle homenaje. Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios, destacó que Navarro dejó una estructura sólida y un ejemplo de lucha social que sigue guiando a la organización.

Recordó su disciplina, su cercanía con la comunidad y eso, a la postre, le valió el reconocimiento de las personas. Francisco Navarro Bracamontes llegó a la Unión de Usuarios de Hermosillo en 1978.

Fuente: Tribuna del Yaqui