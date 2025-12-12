Estudiantes de PrepaTec Navojoa llevarán el nombre de México y Sonora a África; participarán en encuentro

Ciudad Obregón, Sonora.- Un par de estudiantes que integran el equipo de Ciencias de PrepaTec Navojoa representará a México en el Festival Internacional de Ingeniería, Ciencia y Tecnología 2026 a realizarse en Túnez, África, el próximo mes de mayo.

Son los adolescentes Miguel Ángel Bejarano Velásquez y Danna Jaqueline Domínguez Rochín, quienes participarán con la bandera de México en ese evento internacional con el proyecto 'Dilanova', señaló Baltazar Alvarado, director del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad Obregón.

Este proyecto busca democratizar el tema de la salud, porque actualmente uno de los dispositivos más económicos que pudieron encontrar los alumnos cuesta alrededor de los 110 mil pesos, más aparte los costos de importación, y este proyecto se plantea que tenga un costo aproximado de entre 10 y 11 mil pesos", destacó sobre las ventajas del descubrimiento.

