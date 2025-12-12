Hermosillo: Habrá un fin de semana lleno de actividades en el Bosque Urbano La Sauceda

Hermosillo, Sonora.- El Bosque Urbano La Sauceda ofrecerá este fin de semana una amplia programación gratuita que incluye talleres, actividades comunitarias, arte, bienestar y espectáculos para toda la familia, reforzando su compromiso de brindar espacios accesibles, seguros y enriquecedores para la ciudadanía.

Este sábado 13 de diciembre se realizará la Jornada de conservación y limpieza, acompañada de talleres como cerámica navideña, pintura sobre textil y el programa infantil Pequeños Guardabosques, enfocado en actividades creativas y de educación ambiental. También este sábado, el Foro al Aire Libre será escenario del Concierto Tributo al Apache por 'Toqe y Tono', una presentación musical llena de energía, ritmos tropicales y cumbia que reunirá a familias y jóvenes en una noche festiva.

El domingo 14 de diciembre iniciará con la Jornada de conservación, talleres y actividades educativas, y culminará con un Domingo Chill pensado para toda la familia. En esta edición participarán más de doscientas niñas y niños del Coro Monumental Sonora y del Coro Río Sonora en el concierto infantil Historia de Navidad, que promete una tarde memorable para grandes y chicos.

Todas las actividades se realizarán de manera gratuita, reafirmando la vocación de La Sauceda como un espacio destinado al acceso libre a la cultura, el arte, la recreación y la participación ciudadana.

? Fin de semana en La Sauceda

