Hermosillo tendrá mañana FRÍA y tarde CALUROSA: Así será el clima Sonora HOY 12 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 12 de diciembre de 2025, el clima en Hermosillo, la capital de Sonora, será cambiante. Para quienes realizarán actividades desde temprano, es recomendable revisar el pronóstico del tiempo, ya que el día comenzará con ambiente fresco y viento moderado, mientras que por la tarde se prevén temperaturas más cálidas. ¡No te preocupes! Aquí en TRIBUNA te compartimos todo lo que debes saber.

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal especializado Meteored.mx, Hermosillo tendrá una jornada marcada por cielo despejado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas, entre las 5:00 y las 8:00, se espera un amanecer fresco, con valores cercanos a 13°C y un cielo completamente despejado. El viento llegará desde el noreste con intensidad ligera a moderada, lo que contribuirá a que la sensación térmica se mantenga estable.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

Durante este periodo, la radiación de rayos ultravioleta UV será baja, favoreciendo actividades al aire libre sin riesgo de exposición solar elevada. Hacia media mañana, el ambiente cambiará con mayor rapidez. A las 11:00 se prevé un cielo totalmente soleado con una temperatura aproximada de 24°C y una sensación térmica que podría aumentar ligeramente hasta los 25°C. El viento continuará soplando desde el noreste, aunque con menor intensidad que durante el amanecer.

El índice UV alcanzará un nivel medio, lo que implica la necesidad de utilizar protector solar si se permanecerá bajo el sol directo. Para la tarde, el calor característico de Hermosillo volverá a sentirse. Alrededor de las 14:00, se estima una temperatura cercana a los 29°C con cielo despejado. El viento cambiará su dirección hacia el oeste y será más suave, lo que permitirá que el ambiente se sienta estable y caluroso.

???? En entidades del norte, noroeste, sur y sureste de #México; además de la #PenínsulaDeYucatán, se pronostican #Lluvias y #Chubascos con posibles #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento, durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13Más información en las imágenes ?? pic.twitter.com/dwDdAa8dH3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 12, 2025

Hacia las 17:00, el termómetro descenderá ligeramente hasta los 27°C, manteniendo condiciones de cielo abierto y una sensación térmica similar. Durante este lapso, el índice UV disminuirá nuevamente a niveles bajos. Al anochecer, el clima será más agradable y con un descenso gradual de temperatura. A las 20:00 se esperan cerca de 22°C, acompañados de un cielo completamente despejado y vientos flojos que continuarán desde el oeste.

Para las 23:00, el panorama podría cambiar ligeramente, ya que se prevé la presencia de nubes y claros, con una temperatura aproximada de 20 grados y viento suave del noreste. La radiación UV será nula durante toda la noche.

