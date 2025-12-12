¡Síguenos!
Infonavit acerca sus programas con la Feria de Soluciones de Pago en Hermosillo

Este sábado 13 de diciembre el Infonavit realizará la Feria Soluciones de Pago en Hermosillo para brindar información sobre sus programas

La atención se brindará en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) Hermosillo Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 13 de diciembre de 9:00 a 14:00 horas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) realizará en Hermosillo la Feria de Soluciones de Pago, con el objetivo de acercar sus programas y opciones a los derechohabientes que enfrentan dificultades económicas.

Las personas acreditadas también podrán recibir atención sobre el congelamiento de saldos y mensualidades de los financiamientos. La atención se brindará en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) Hermosillo, que se ubica en Paseo del Canal, interior P-1, en la colonia Proyecto Río Sonora.

Las personas que acudan a la feria y ya cuenten con un crédito, también podrán verificar si son beneficiarias del programa de congelamiento de saldos y mensualidades de créditos, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Asimismo, conocerán los apoyos adicionales de este programa, como son la reducción en la tasa de interés, en su mensualidad o un posible descuento sobre el saldo total de su deuda.

Las y los asistentes también podrán recibir asesoría sobre los diferentes apoyos que tiene el Instituto para las personas que tengan dificultades para pagar su crédito, solicitar una prórroga o reestructura para poner al corriente su financiamiento. Con esta acción, se busca facilitar la atención a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del Infonavit a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios.

