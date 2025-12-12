Infonavit acerca sus programas con la Feria de Soluciones de Pago en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 13 de diciembre de 9:00 a 14:00 horas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) realizará en Hermosillo la Feria de Soluciones de Pago, con el objetivo de acercar sus programas y opciones a los derechohabientes que enfrentan dificultades económicas.

Las personas acreditadas también podrán recibir atención sobre el congelamiento de saldos y mensualidades de los financiamientos. La atención se brindará en el Centro de Servicio Infonavit (CESI) Hermosillo, que se ubica en Paseo del Canal, interior P-1, en la colonia Proyecto Río Sonora.

Las personas que acudan a la feria y ya cuenten con un crédito, también podrán verificar si son beneficiarias del programa de congelamiento de saldos y mensualidades de créditos, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Asimismo, conocerán los apoyos adicionales de este programa, como son la reducción en la tasa de interés, en su mensualidad o un posible descuento sobre el saldo total de su deuda.

Las y los asistentes también podrán recibir asesoría sobre los diferentes apoyos que tiene el Instituto para las personas que tengan dificultades para pagar su crédito, solicitar una prórroga o reestructura para poner al corriente su financiamiento. Con esta acción, se busca facilitar la atención a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del Infonavit a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui