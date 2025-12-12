La SEC Sonora llama a padres a registrar tallas de uniformes: FECHAS Y PASOS para registro

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) invita a los padres de familia de Sonora a realizar el registro de tallas de las prendas que recibirán los alumnos, es decir, el uniforme correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, esto porque la dependencia se encuentra realizando la licitación. TRIBUNA te comparte las fechas en las que, como tutor, deberás llenar la información correspondiente, así como los pasos para completar el registro.

El registro será abierto del lunes 15 de diciembre de 2025 al jueves 15 de enero de 2026. Se realizará este proceso a través de la página https://yoremia.gob.mx/, donde las personas responsables deberán ingresar para registrar el tamaño correspondiente de cada una de las prendas.

La SEC indicó que se trata de un proceso ágil y sencillo, y recomendó considerar el crecimiento natural de niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta que los paquetes serán distribuidos antes del inicio del próximo ciclo escolar. La SEC instruirá a jefes de sector, supervisores escolares, directivos, docentes y personal de apoyo a la educación para brindar a la comunidad educativa la orientación necesaria y facilitar la realización de dicho registro en los planteles. Asimismo, la Línea de la Educación 6622 89 76 01 al 05 permanecerá a disposición para aclarar dudas y brindar orientación.

Procedimiento para la captura de tallas de uniformes escolares 2026-2027

Ingresar a la página YOREMIA.

Dirigirse al apartado 'Registro de tallas – Uniformes Escolares 2026-2027'.

Revisar el mensaje sobre la documentación necesaria (cualquier identificación oficial).

Capturar el CURP del alumno.

Registrar las tallas de las prendas y del calzado.

Registra el nombre completo del padre, madre o tutor.

Capturar el CURP del padre, madre o tutor.

Cargar fotografía de una identificación oficial del padre, madre o tutor.

Finalizar el proceso dando clic en 'Registrar'.

Cabe señalar que cada paquete de uniforme escolar contiene una playera tipo polo unisex, un pantalón, un jumper y un par de calzado, y para secundaria se incluyen las mismas prendas y una falda. Cada paquete escolar es entregado a cada uno de los 440 mil estudiantes de escuelas públicas de nivel básico.

Fuente: Tribuna del Yaqui