Listas dependencias de Ciudad Obregón para apoyar a personas vulnerables en temporada invernal

Ciudad Obregón, Sonora.- Diferentes dependencias del Ayuntamiento de Cajeme trabajan de manera coordinada y permanente en brindarles apoyo durante la temporada invernal a personas en condiciones de calle y de vulnerabilidad social y económica, a fin de que puedan mitigar el frío que esto generan las bajas temperaturas.

Así lo dio a conocer el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), Francisco Mendoza Calderón, quien explicó que tanto la dependencia a su cargo como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) cuentan con cobijas para entregarles a las personas de los diferentes sectores del municipio de Cajeme.

Las temperaturas no han bajado lo suficiente; siempre seguridad pública, DIF y Protección Civil, estamos viendo a las personas que tienen capacidades diferentes y en situación de calle para estarlas auxiliando en cuestión de darles cobijas", finalizó Mendoza Calderón.

Fuente: Tribuna del Yaqui