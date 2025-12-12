'Narconon Jóvenes' avanza en su lucha contra las adicciones en menores de edad en Navojoa

Navojoa, Sonora.- El centro de rehabilitación 'Narconon Jóvenes' del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) anunció la finalización de la primera etapa de su proceso de rehabilitación, a casi dos meses de su inauguración.

Luz Argel Gaxiola Vega, presidenta de DIF Navojoa, realizó una visita a los jóvenes internos en el centro de rehabilitación para conocer su proceso de adaptación a este nuevo espacio, así como el progreso en su tratamiento contra el problema de las adicciones.

Uno de los momentos más emotivos fue entregar los reconocimientos a los jóvenes que finalizaron la primera etapa de su proceso de rehabilitación. Verlos avanzar con tanto valor y compromiso me llena de orgullo y confirma que juntos podemos guiarlos hacia una vida libre de adicciones", afirmó.

Gaxiola Vega mencionó que en esta ocasión se contó con la presencia de Diego Corona Cremean, fundador de Narconon Puebla, y Olivia Salomón Vibaldo, directora de la Lotería Nacional, así como Daniel Aceves Villagrán, director general de Políticas de Salud. Lo cual permitió avanzar en gestiones relevantes para fortalecer el proyecto de 'Narconon Jóvenes'.

Fuente: Tribuna del Yaqui