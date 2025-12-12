¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Navojoa

'Narconon Jóvenes' avanza en su lucha contra las adicciones en menores de edad en Navojoa

Las autoridades recibieron la visita de funcionarios federales, con quienes se iniciarán gestiones para la mejora del proyecto en el municipio de Navojoa

'Narconon Jóvenes' avanza en su lucha contra las adicciones en menores de edad en Navojoa
Las autoridades buscan combatir el problema de adicciones en jóvenes Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- El centro de rehabilitación 'Narconon Jóvenes' del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) anunció la finalización de la primera etapa de su proceso de rehabilitación, a casi dos meses de su inauguración.

Luz Argel Gaxiola Vega, presidenta de DIF Navojoa, realizó una visita a los jóvenes internos en el centro de rehabilitación para conocer su proceso de adaptación a este nuevo espacio, así como el progreso en su tratamiento contra el problema de las adicciones.

Uno de los momentos más emotivos fue entregar los reconocimientos a los jóvenes que finalizaron la primera etapa de su proceso de rehabilitación. Verlos avanzar con tanto valor y compromiso me llena de orgullo y confirma que juntos podemos guiarlos hacia una vida libre de adicciones", afirmó.

Gaxiola Vega mencionó que en esta ocasión se contó con la presencia de Diego Corona Cremean, fundador de Narconon Puebla, y Olivia Salomón Vibaldo, directora de la Lotería Nacional, así como Daniel Aceves Villagrán, director general de Políticas de Salud. Lo cual permitió avanzar en gestiones relevantes para fortalecer el proyecto de 'Narconon Jóvenes'.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.