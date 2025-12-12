Policía redoblará vigilancia a casas solas en Navojoa durante estas vacaciones

Navojoa, Sonora.- La Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Navojoa anunció que reforzarán los recorridos de vigilancia en las comunidades rurales y colonias de la ciudad, debido a un posible repunte de robos a casa habitación durante estas vacaciones de fin de año.

De acuerdo a las estadísticas del 'Semáforo Delictivo', el número de reportes de robos a casa habitación aumenta hasta un 20 o 30 por ciento en el mes de enero, fecha en la cual las familias vacacionistas regresan a sus casas.

Por ello, Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública en Navojoa, invitó a la ciudadanía a dar aviso a las autoridades en caso de que su casa vaya a quedarse sola en estas vacaciones de fin de año, para que los elementos conozcan qué puntos de la ciudad necesitan mayor patrullaje.

A la gente que va a salir de la ciudad le pedimos que avisen a Seguridad Pública; para que nosotros podamos estar al pendiente y podamos llevar un control de todas las casas que se quedarán solas en los fraccionamientos o en las colonias… Esto nos ayudará para que la unidad que ande trabajando en ese sector sepa qué casa está sola y le dé vigilancia; con toda la confianza del mundo estaremos disponibles", puntualizó.

Además, exhortó a la población a encargar la vigilancia de su casa al vecino de mayor confianza, para prevenir que sean víctimas de algún delito.

Por su parte, el presidente municipal de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, aseguró que durante el próximo año 2026 se espera comprar más unidades para patrullaje, desde camionetas tipo pickup hasta motocicletas, lo cual ayudará a cubrir en menor tiempo más sectores de la ciudad, así como las comisarías rurales.

Fuente: Tribuna del Yaqui