Sonora amanece con frío y cerrará con hasta 30°C: Así será el CLIMA HOY 12 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 12 de diciembre de 2025 se espera una jornada tranquila en gran parte de Sonora, pero con cambios marcados en el clima entre la mañana y la tarde que podrían influir en la actividad diaria de los habitantes. El día iniciará con frío, continuará con temperaturas cálidas y cerrará con un ambiente estable, por lo que es recomendable revisar el pronóstico completo antes de salir de casa. ¡Aquí toda la información!

Pronóstico del clima en Sonora HOY viernes 12 de diciembre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Meteored.mx, la entidad tendrá cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia y con un patrón térmico muy contrastante: desde heladas en zonas serranas durante el amanecer hasta valores cercanos a los 30°C en municipios del centro y sur por la tarde.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

La mañana comenzará con ambiente frío en la mayor parte del estado y condiciones muy frías en regiones serranas del norte y noreste, donde podrían registrarse heladas. En ciudades como Sonoyta, San Luis Río Colorado, Agua Prieta o Nogales, el amanecer rondará entre los 7 y 11°C, mientras que Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón tendrán valores ligeramente más altos, aunque todavía frescos, entre 12 y 14 grados.

El cielo se mantendrá mayormente despejado y el viento soplará de manera ligera desde el noreste, con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora. Con el avance del día, la masa de aire frío perderá intensidad y permitirá un repunte notable en la temperatura. La tarde será cálida en la mayor parte del territorio y calurosa en algunas zonas del centro-sur. Hermosillo alcanzará alrededor de 30°C, similar a Ciudad Obregón y Huatabampo, mientras que municipios del norte como Caborca y Magdalena de Kino registrarán máximas cercanas a los 28°C.

El cielo se mantendrá estable, sin lluvias, y el viento cambiará a dirección variable con rachas que podrían llegar a 30 kilómetros por hora, principalmente en áreas abiertas.

????En entidades del norte, noreste, sur y sureste de #México se pronostican #Lluvias y #Chubascos con posibles #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento, durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13Más información en las imágenesuD83DuDC47 pic.twitter.com/TlPLFrE9Ol — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 12, 2025

Al llegar la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, aunque el ambiente no será tan frío como en la madrugada. Hermosillo bajará hacia los 12 grados, Ciudad Obregón se aproximará a los 13 y zonas como Agua Prieta, Arivechi y Nacozari volverán a registrar valores entre 8 y 11°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, sin señales de precipitación, y el viento disminuirá su intensidad. Las condiciones serán estables para traslados nocturnos, aunque en zonas serranas persistirá el ambiente muy frío.

Fuente: Tribuna del Yaqui