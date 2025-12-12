Tras aprobación de nueva Ley de Seguridad Pública en Sonora, Durazo informa de IMPORTANTES CAMBIOS

Hermosillo, Sonora.- Después de que el Congreso del Estado de Sonora aprobara el pasado martes 9 de diciembre, por mayoría, la nueva Ley de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el gobernador Alfonso Durazo Montaño señaló que habrá importantes cambios en la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora por motivo de la aprobación.

"Es una modificación no solo de nombre, sino de estructura para poder adaptarnos al Modelo Nacional de Seguridad Pública: esto facilitará la coordinación", dijo para los diferentes medios de comunicación este viernes 12 de diciembre. El titular de Sonora explicó que con este nuevo esquema se buscará brindar mejores resultados por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

uD83DuDD34 Habrá cambios estructurales en Secretaría de Seguridad Pública de #Sonora con nueva ley aprobada en el Congreso, afirma @AlfonsoDurazo.



El gobernador dijo que también se reforzará el combate a la extorsión en coordinación con @SSPCMexico.



El objetivo es que no haya un caso… pic.twitter.com/MAN0dGqZ2T — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) December 12, 2025

Uno de los objetivos principales de esta nueva ley es el de fortalecer la capacidad de acción de las autoridades. "Fortalece nuestra capacidad para enfrentar toda la incidencia delictiva, pero particularmente el tema de la extorsión: que no haya ningún solo caso sin que se castigue", aseveró Durazo Montaño.

Comentó que, aunque en Sonora el delito de extorsión no es un problema mayor, no significa que no se presenten casos. Pero con esta modificación, el objetivo es que no exista un solo delito que no sea castigado, ya que se establece que este ilícito sea perseguido de oficio. El gobernador asegura que este cambio permitirá una mayor coordinación y mejores resultados. Entre los cambios se encuentra que las unidades de Seguridad Pública Estatal contarán con un nuevo rótulo alusivo y en los emblemas de los uniformes de los agentes también se harán modificaciones.

Sonora va contra la extorsión

Ayer el gobernador estuvo presente en la quincuagésima segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la octava Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil junto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, donde se acordó fortalecer el combate a la extorsión y unificar la participación de las corporaciones de distintos órdenes de gobierno.

"Junto a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, alcanzamos acuerdos muy importantes en el combate a la extorsión y otros delitos que afectan directamente a las familias, fortaleciendo acciones que promueven entornos más seguros, mayor tranquilidad y una atención cada vez más cercana y eficaz. Reiteramos que en Sonora trabajamos en absoluta coordinación con el Gobierno de México", indicó Durazo Montaño.

Acompañamos a nuestra Presidenta @Claudiashein, en la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en la 8ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, reiterando que en Sonora trabajamos en absoluta coordinación con el Gobierno de México.… pic.twitter.com/L2ZWMK9Qb6 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui