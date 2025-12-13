¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Ciudad Obregón

Ciudad Obregón: Durante diciembre, INE estará recorriendo áreas rurales para facilitar credencialización

Del 15 al 19 de diciembre, la unidad móvil del Instituto Nacional Electoral visitará varias comunidades rurales ofreciendo trámites de credencial, corrección de datos y reposición por extravío

Ciudad Obregón: Durante diciembre, INE estará recorriendo áreas rurales para facilitar credencialización
Ciudad Obregón: Durante diciembre, INE estará recorriendo comunidades rurales para facilitar credencialización Foto: Cortesìa

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante el mes de diciembre, la unidad móvil del Instituto Nacional Electoral (INE) continuará recorriendo comisarías y delegaciones del municipio de Cajeme, con el objetivo de facilitarle a los electores el trámite de su credencial para votar con fotografía.

Las autoridades en materia electoral dieron a conocer, a través de Sexta Junta Distrital Federal, que entre el 15 y el 19 de diciembre, dicho vehículo estará ofreciendo sus servicios en las comunidades de Pueblo Yaqui, Los Hornos, Estación Corral, Loma de Guamúchil y Cócorit.

En la mencionada unidad móvil, los ciudadanos podrán realizar trámites como solicitar la identificación oficial, corrección de datos personales, cambio de domicilio y reposición del documento en caso de robo o extravío. Cabe destacar que para realizar estos trámites, es necesario que los interesados acudan con acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.