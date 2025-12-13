Ciudad Obregón: Durante diciembre, INE estará recorriendo áreas rurales para facilitar credencialización

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante el mes de diciembre, la unidad móvil del Instituto Nacional Electoral (INE) continuará recorriendo comisarías y delegaciones del municipio de Cajeme, con el objetivo de facilitarle a los electores el trámite de su credencial para votar con fotografía.

Las autoridades en materia electoral dieron a conocer, a través de Sexta Junta Distrital Federal, que entre el 15 y el 19 de diciembre, dicho vehículo estará ofreciendo sus servicios en las comunidades de Pueblo Yaqui, Los Hornos, Estación Corral, Loma de Guamúchil y Cócorit.

En la mencionada unidad móvil, los ciudadanos podrán realizar trámites como solicitar la identificación oficial, corrección de datos personales, cambio de domicilio y reposición del documento en caso de robo o extravío. Cabe destacar que para realizar estos trámites, es necesario que los interesados acudan con acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación.

Fuente: Tribuna del Yaqui