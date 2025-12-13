Ciudad Obregón: Municipio y Secretaría del Bienestar entregan corrección gratuita de actas a ciudadanos

Ciudad Obregón, Sonora.- El gobierno municipal, en colaboración con la Secretaría del Bienestar, proporcionó de manera gratuita la corrección de actas de nacimiento y certificados de inexistencia, donde alrededor de ocho ciudadanos cajemenses fueron beneficiados.

La entrega de la documentación se llevó a cabo en la sala de juntas de la misma Secretaría de Bienestar; el evento fue encabezado por el titular de la dependencia, Alejandro Ibarra. Los beneficiarios, que son residentes de diferentes colonias del municipio de Cajeme, solicitaron apoyo ante la Secretaría para hacer una corrección en su documentación.

El titular subrayó la importancia de este programa y agradeció al presidente municipal de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, por el apoyo brindado hacia los ciudadanos.

Gracias al presidente municipal, hemos podido gestionar ante el gobierno del Estado la corrección de actas sin costo para los ciudadanos. Este programa, coordinado por Patricia Moroyoqui, permite que quienes necesitan regularizar sus documentos legales puedan hacerlo de manera rápida y gratuita. Nuestro objetivo es que las personas tengan acceso a sus actas corregidas y, con ello, puedan acceder a los beneficios de los programas federales", mencionó.

Fuente: Tribuna del Yaqui