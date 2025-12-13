Clima en Sonora: ¿Lloverá en la NOCHE? Prevén chubascos para este SÁBADO 13 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- Si tienes previsto salir de casa o realizar actividades al aire libre durante la noche de este sábado 13 de diciembre de 2025, es de suma importancia que conozcas el pronóstico del clima en Sonora. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han compartido el reporte sobre el estado de tiempo de las próximas horas en la región, por lo que en TRIBUNA te invitamos a mantenerte bien informado al respecto.

De acuerdo con el Pronóstico Meteorológico General, el SMN indicó que durante esta noche y madrugada del domingo, la aproximación del frente frío (núm. 21) causará estragos sobre la frontera norte y noreste del país, debido a la interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionarán chubascos. Estas condiciones afectarán principalmente a los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, las cuales experimentaron rachas de viento de 40 a 60 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila el avance del nuevo frente frío (núm. 21) el cual originará lluvias muy fuertes a intensas y rachas de viento muy fuertes en los estados de la vertiente del golfo de México", se puede leer en el informe compartido por la dependencia federal.

#Lluvias con #Chubascos dispersos, se pronostican para regiones del noreste, occidente, sur y sureste de #México, así como en zonas de la #PenínsulaDeYucatán, en las próximas horas. Ve los detalles en los gráficos ?? pic.twitter.com/PqG9tDbWWD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 14, 2025

Clima por ciudades

En las próximas horas se espera un cielo nublado y una sensación térmica de 24 grados en Ciudad Obregón, con mínimas de 18 grados, un 10 por ciento de precipitaciones, humedad del 40 por ciento y rachas de viento de 10 km/h. Con respecto a Hermosillo, la capital del estado, el pronóstico señala que se percibirá un cielo nublado, sensación térmica de 23 grados, viento de 8 km/h y también existe un 10 por ciento de precipitaciones. En la frontera, Nogales tendrá intervalos nubosos en las próximas horas, con máximas de 19 grados y mínimas de 13 grados.

???? Mañana domingo, el #FrenteFrío núm. 21 y su masa de aire polar, ocasionarán #CondicionesMeteorológicasAdversas en entidades del noreste, oriente y sureste de #México. Consulta la información detallada en ??https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/fRe0gWSdQA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 13, 2025

¿Cómo será el clima mañana domingo 14 de diciembre de 2025?

Para el domingo 7 de diciembre de 2025, la Conagua prevé un cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Sonora, así como un ambiente fresco a templado en la región por la mañana, aunque se vaticinan heladas en las zonas serranas de la entidad. Por la tarde, el ambiente pasará de templado a cálido en el estado con viento del oeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h, según el pronóstico que emitió la institución.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53T7E pic.twitter.com/rCJvBMuk57 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui