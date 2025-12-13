CURP Biométrica en Sonora: ASÍ puedes hacer el TRÁMITE; DÓNDE se ubican los módulos

Hermosillo, Sonora.- La Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica es un nuevo documento de identidad digital que integra datos como fotografía, huellas dactilares, iris y firma electrónica, con el objetivo de fortalecer la seguridad, prevenir fraudes y unificar la identidad de las personas en México.

En Sonora, este trámite es implementado por el Registro Civil mediante un convenio con el Registro Nacional de Población (Renapo) y, por el momento, no es obligatorio ni tiene costo.

La directora del Registro Civil, Marían Martínez, dijo que actualmente se cuenta con módulos en Hermosillo, en la Oficialía Primera de la colonia Modelo y en la del CUM, así como en Nogales, San Luis Río Colorado y Ciudad Obregón. "El proceso es sencillo y toma entre cinco y diez minutos, solicitando únicamente una identificación oficial", contó.

Detalló que a la fecha se han registrado alrededor de mil 600 personas en Sonora y el trámite consiste en la captura de datos biométricos y la notificación digital.

Fuente: Tribuna del Yaqui