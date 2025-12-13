'Dilanova', el proyecto estudiantil que busca ayudar a mejorar la salud visual en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La falta de equipos tecnológicos en las consultas oftalmológicas de la Región del Mayo motivó a dos jóvenes estudiantes a crear el proyecto 'Dilanova', un pupilómetro digital que promete revolucionar la atención a la salud visual en el sur de Sonora, debido a su fácil acceso y bajo costo.

De acuerdo a los reportes de Salud Municipal, durante sus jornadas de consultas de la vista, sólo se tiene la capacidad de brindar atención a 500 personas con problemas de salud visual. Por lo que este proyecto pudiera ayudar a agilizar y aumentar el número de personas beneficiadas.

Danna Yaqueline Domínguez Rochin, una de las creadoras de 'Dilanova', explicó que el proyecto utiliza cámaras y la estimulación de luces LED para que con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) se pueda medir la reacción de las pupilas a dichos estímulos, ofreciendo una verificación objetiva y rápida, lo cual ayuda a facilitar el trabajo de los médicos en áreas intensivas, quienes actualmente realizan esta verificación de forma manual y subjetiva con una linterna.

Estos dispositivos no llegan a Latinoamérica por los altos costos; están alrededor de 100 mil pesos… Nosotros hicimos este equipo más pequeño y barato para que lo puedan tener en una ambulancia, ya que cada segundo cuenta", indicó.

Fuente: Tribuna del Yaqui