Expertos del sistema de transporte cuestionan nueva credencialización en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo avanza hacia un nuevo sistema de credenciales para el transporte urbano, el cual deberá tramitarse antes del 31 de diciembre de 2025, ya que a partir de enero de 2026 la tarjeta actual dejará de funcionar. Sin embargo, la medida ha sido cuestionada por expertos del sistema de transporte.

La medida, impulsada por autoridades estatales, busca modernizar el servicio, reducir el manejo de efectivo por parte de los operadores y fortalecer el control digital del pago del pasaje. Alejandro Castrejón, colaborador de la Mesa de Movilidad de Hermosillo, señaló que el problema no es la adopción de un sistema electrónico, sino la forma en que se está implementando.

"Limitar la obtención de tarjetas a pocos módulos de credencialización dificulta el acceso, sobre todo para personas que usan el transporte de manera ocasional o visitantes de otras ciudades", explicó. Recordó que, en otros sistemas, incluso dentro del país, las tarjetas de prepago pueden adquirirse fácilmente en tiendas de conveniencia o centros de recarga, sin necesidad de registro previo. Esto, dijo, ayudaría a reducir el uso de efectivo y prácticas irregulares en el cobro.

También cuestionó el cambio tecnológico hacia códigos QR, al considerar que representa un retroceso frente a las tarjetas sin contacto, más seguras y ampliamente utilizadas.

#Sonora | Sonora: Alfonso Durazo reconoce a atletas sonorenses con 540 becas; inversión es superior a los 16 mdp uD83DuDCB0https://t.co/j4Bhdfh01a — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui