SEC analiza retorno presencial en jardín de niños de Hermosillo tras muerte de menor por picadura de alacrán

Hermosillo, Sonora.- Autoridades educativas en Sonora analizan el posible regreso a clases presenciales en el jardín de niños Ignacia D. de Amante, ubicado en el sector conocido como Parque Mundito, en Hermosillo, luego del fallecimiento de una menor de cinco años que fue picada por un alacrán al interior del plantel y murió posteriormente en un hospital.

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en el estado, Froylán Gámez Gamboa, informó que actualmente las actividades escolares continúan desarrollándose a distancia como una medida preventiva, la misma que se adoptó tras el lamentable suceso ocurrido el pasado 20 de octubre.

"El retorno a las aulas podría concretarse a partir del próximo 12 de enero, fecha oficial de reanudación del ciclo escolar, siempre y cuando se cumplan las condiciones necesarias de seguridad", aseveró.

Explicó que la decisión de mantener las clases en modalidad virtual se tomó en atención a la solicitud expresa de madres y padres de familia, en coordinación con el personal docente del preescolar. Señaló que la prioridad ha sido garantizar un entorno seguro para las niñas y los niños antes de autorizar el regreso presencial.

"Se ha dado seguimiento puntual a las condiciones tanto del interior como del exterior del inmueble, con el objetivo de reducir cualquier riesgo. Nuestra intención es que se repitan casos similares", dijo. Añadió que se ha puesto especial atención al entorno, ya que durante esta temporada se incrementa la actividad comercial y la acumulación de basura en la zona, factores que pueden propiciar la presencia de fauna nociva. Finalmente, precisó que el mantenimiento de las áreas exteriores corresponde al Ayuntamiento.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/EO3NQ53T7E pic.twitter.com/AGFfnuGrIX — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui