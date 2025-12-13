Sonora: Alfonso Durazo reconoce a atletas sonorenses con 540 becas; inversión es superior a los 16 mdp

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo y respaldar al talento juvenil del estado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la entrega de estímulos económicos a 540 deportistas, entrenadoras y entrenadores sonorenses que han sobresalido en competencias estatales, nacionales y paranacionales, con una inversión superior a los 16 millones de pesos.

Durante la ceremonia, el titular del Ejecutivo estatal destacó que estos apoyos buscan aliviar la carga económica que implica la preparación y participación en eventos de alto nivel, al tiempo que reconoció la constancia y disciplina de quienes han puesto en alto el nombre de Sonora en distintas disciplinas.

Se lo han ganado. Nos han llenado de orgullo con los triunfos que han traído a Sonora, y por eso el Gobierno del Estado les brinda este respaldo, para que puedan concentrarse en entrenar y mejorar su desempeño sin preocuparse por los gastos que implica mantenerse en competencia", expresó Durazo Montaño.

Durazo Montaño subrayó que el deporte y la educación son ejes prioritarios de su administración, lo cual se refleja en la entrega de más de 515 mil becas durante el sexenio, con una inversión acumulada que rebasa los dos mil 666 millones de pesos. Detalló que, únicamente en becas educativas y deportivas, se destinaron más de 474 millones de pesos en 2022, 612 millones en 2023 y 750 millones en 2024.

Los apoyos fueron otorgados a través de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson) y corresponden al periodo enero-junio de 2025. Se distribuyeron en ocho rubros, entre ellos estímulos por logro deportivo, apoyo a entrenadores nacionales y paranacionales, medallistas nacionales y paranacionales, así como prospectos deportivos. En total, la inversión asciende a 16 millones 120 mil 500 pesos para 540 beneficiarios. "Nuestro compromiso es claro: que cada deportista sonorense tenga el respaldo que necesita para seguir poniendo en alto el nombre de Sonora", resaltó el gobernador Alfonso Durazo Montaño al hacer entrega de los apoyos.

Fuente: Tribuna del Yaqui