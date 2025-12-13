¡Síguenos!
Etchojoa

Tras actos de vandalismo, Ayuntamiento de Etchojoa refuerza vigilancia en sus espacios deportivos

De acuerdo a los reportes, la Unidad Deportiva de la comunidad de Bacobampo fue dañada por parte de un imprudente automovilista hace algunos días

La Unidad Deportiva quedó destrozada por el vandalismo Foto: Internet

Etchojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Etchojoa reforzará las acciones de vigilancia y cuidado en los espacios deportivos de la localidad, con el objetivo de proteger las instalaciones y garantizar entornos seguros para todas las familias.

Esta medida surge luego de que la Unidad Deportiva de Bacobampo registrara daños en el campo sintético y otras áreas, provocados por personas que ingresaron con vehículos para realizar 'donitas', afectando seriamente la infraestructura diseñada para el sano esparcimiento.

El gobierno municipal condena estos actos que atentan contra el patrimonio de la comunidad y anuncia que se implementarán rondas preventivas, monitoreo constante y sanciones correspondientes a quienes resulten responsables", expresaron las autoridades.

Asimismo, hicieron un llamado respetuoso pero firme a la ciudadanía para cuidar los espacios públicos y denunciar de inmediato cualquier conducta sospechosa o acto de vandalismo a la Comisaría de Seguridad Pública, con el fin de proceder conforme a la ley y evitar que estas situaciones se repitan.

Fuente: Tribuna del Yaqui

