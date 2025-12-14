Avanza construcción de banquetas del programa Camina Segura en las colonias Olivos y La Plata de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo continúa avanzando con la construcción de banquetas en diferentes colonias del programa Camina Segura, para tener más entornos iluminados en espacios públicos. El programa de Camina Segura está dirigido a colonias en las que se requiere mayor iluminación de calles y banquetas para las personas que buscan moverse a pie y así puedan sentir mayor seguridad en sus traslados con infraestructura en buen estado en colonias con mayor índice de violencia.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Hermosillo construye banquetas y pone iluminación en las colonias Olivos y La Plata, por fuera de un plantel educativo donde se mejora la movilidad peatonal y se hace más seguro el camino para estudiantes y vecinos. El programa Camina Segura también pertenece a los recursos del Presupuesto Creces, en el que los ciudadanos, por medio de votación, deciden qué obras buscan y benefician con mayor impacto en la colonia.

El programa Creces este 2025 otorgó un presupuesto total de 80 millones de pesos, donde se intervino con más de 100 obras entre rehabilitación de parques, construcción de banquetas, pavimentación, así como colocación de señalización en diferentes puntos. Camina Segura anteriormente se implementó en el Camino del Seri, a la altura del Cobach plantel Villa Bonita, donde también se habilitaron banquetas y se colocó alumbrado público para todas las estudiantes que tienen que caminar en las colonias aledañas cuando salen de clases.

El Ayuntamiento de Hermosillo reiteró su compromiso con este tipo de acciones que elevan la calidad de vida de los vecinos en las colonias y generan entornos más seguros. 100 millones de pesos se presupuestaron el próximo año para el programa CRECES, para que, de esta forma, se puedan tener más banquetas y corredores del Camina Segura en las colonias que lo requieran, pero también para beneficiar a niñas y niños.

Fuente: Tribuna del Yaqui