Buscan trascendencia de Rafa Evans; pretenden que se instale un monumento de su legado en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El próximo 23 de diciembre se cumplirá el segundo aniversario luctuoso de Rafael López Evans, conocido promotor cultural cajemense que representó un importante papel en la vida cultural y artística de la región. Conocido en el mundo del teatro como Rafa Evans, fundó en el año 2012 el Colectivo Independiente Punto Tres, que trabaja en la generación de distintas expresiones artísticas y culturales, principalmente el teatro.

"Como colectivo, con la intención de seguir trabajando, es preservar una memoria activa a través de los proyectos que se están ejecutando y siempre estuvieron presentes como parte de la metodología de trabajo de Rafael, pero también como sus alumnos; una forma de seguir honrándolo también es continuar ejerciendo lo que nos enseñó y eso lo hacemos todo el año", comentó a TRIBUNA Saraí Castro.

La directora del grupo artístico y cultural afirma que la mejor forma de honrarlo es trabajar sin olvidar nunca las lecciones que les dio, siempre con una misión por la comunidad, por la niñez y la juventud, trabajar en la colectividad por una sociedad a favor de velar por la dignidad y derechos humanos. Destacó que el colectivo, sus familiares, amigos y empresarios que confiaron los proyectos del también escritor, director y actor, buscan honrarlo de una manera especial.

"Nos hemos organizado para poder hacer un monumento en su honor, el mismo que ya está hecho y para el que buscamos un espacio donde pueda ser instalado, preferentemente en un lugar representativo de la ciudad y en el que la comunidad pueda reunirse para recordar y celebrar la vida de alguien que entregó tanto a la ciudadanía", recalcó.

Fuente: Tribuna del Yaqui