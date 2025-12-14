Clima en Hermosillo HOY domingo 14 de diciembre: Pronostican mañana FRÍA y tarde cálida

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo para este domingo 14 de diciembre de 2025 presentará variaciones importantes a lo largo del día, por lo que es recomendable conocer cómo se comportarán la temperatura, el viento y la radiación solar antes de salir de casa. Aunque no se esperan lluvias, el contraste entre las primeras horas de la mañana y la tarde será marcado, lo que puede influir en actividades al aire libre, traslados y planes familiares. ¡Aquí más información!

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de Meteored.mx, la capital de Sonora tendrá un día con cielo despejado por la mañana y condiciones de nubes y claros conforme avance el día. Durante la mañana, Hermosillo registrará un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18°C. Desde las 6:00 de la mañana predominará el cielo despejado, con sensación térmica similar a la temperatura ambiente.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

El viento será flojo a moderado, principalmente del noreste, con rachas de hasta 20 kilómetros por hora, lo que reforzará la sensación fresca al amanecer. El índice de radiación UV se mantendrá bajo, por lo que no será necesario el uso de protector solar en estas horas. Hacia el mediodía y la tarde, el clima en Hermosillo cambiará de forma notable. A partir de las 11:00 horas se espera un incremento rápido de la temperatura, alcanzando valores de 26 a 31°C durante la tarde, con cielo parcialmente nublado y periodos de sol.

La sensación térmica se mantendrá cercana a los 29°C en el punto más cálido del día. El viento disminuirá su intensidad y cambiará de dirección hacia el norte, con rachas ligeras que no superarán los 17 kilómetros por hora. Aunque el índice UV será moderado en este periodo, se recomienda tomar precauciones si se realizan actividades prolongadas al aire libre.

uD83DuDEA9Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 40 a 60 km/h, en el norte y noreste de #México. uD83DuDC47 pic.twitter.com/sZx46aefdP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 14, 2025

Durante la tarde-noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse. Entre las 17:00 y 20:00 horas, la temperatura descenderá gradualmente de los 29 a 24°C, con cielo de nubes y claros. El viento se tornará moderado del oeste, con rachas cercanas a los 20 kilómetros por hora, lo que aportará una sensación térmica más agradable.

Para la noche, alrededor de las 23:00 horas, el ambiente será templado, con temperaturas cercanas a los 20°C y viento flojo del este, ideal para actividades al aire libre sin riesgo de frío extremo.

Fuente: Tribuna del Yaqui