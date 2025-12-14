Desde Hermosillo, Alfonso Durazo entrega al campo de Sonora títulos de concesión de agua

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, acompañado del titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Hernández López, entregaron concesiones de agua para el uso agropecuario en la entidad, del programa nacional de regularización de uso.

El mandatario estatal, frente a representantes de los diferentes distritos de riego que tienen en Sonora, dijo que esta entidad es el primer estado que se beneficia con la implementación de este programa de regularización de concesiones debido a las actividades que se tienen, como la agricultura y la ganadería.

"Sabiendo que tenemos un gobierno que escucha, un gobierno de puertas abiertas, un gobierno sensible y, como prueba de ello, hace unas semanas, menos hablaba sobre esta gestión de la regularización pendiente de una serie de trámites que tienen 6 ó 7 años y, en el momento en que se planteó al director general de Conagua, me dijo que en 5 días".

Hoy estuvimos en Sonora en compañía del gobernador @AlfonsoDurazo. Informamos sobre los beneficios de la nueva Ley de Aguas y entregamos títulos de concesión a productores del campo.



Como lo instruyó la Presidenta @Claudiashein, seguimos trabajando en el ordenamiento de las… pic.twitter.com/3xRTQRb86e — Efraín Morales López (@Efrainmoralesl) December 14, 2025

El gobernador afirmó que la entrega de títulos de concesión de agua beneficiará a productores agrícolas de diversas regiones de la entidad, incluidos los distritos de riego 051 Costa de Hermosillo, 037 Altar-Pitiquito-Caborca, 038 Río Mayo, 041 Río Yaqui y 084 de Guaymas.

Por su parte, el director general de Conagua, Efraín Hernández López, explicó que diversos puntos de la nueva disposición jurídica han generado confusión en la ciudadanía. "Es una práctica muy común entre ustedes los agricultores; si hay alguna ocasión por la que, por alguna razón, no pudimos sembrar, se la rento a un compadre, se la rento a un amigo".

En el marco de este encuentro con productores sonorenses, se abordó la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, en las que se descartaron afectaciones al sector agrícola; por el contrario, las autoridades señalaron que estas modificaciones ordenan y transparentan el sistema de concesiones, garantizan el derecho humano al agua y brindan certeza a los productores para asegurar el consumo humano, la producción de alimentos y el desarrollo del país.

Tiene el Congreso de Sonora seis meses para armonizar su Ley de Aguas

Para el diputado federal, Jacobo Mendoza, el Congreso del Estado tiene un periodo de tiempo de seis meses para realizar ajustes en la Constitución local, para armonizarla con la recién aprobada Ley Nacional de Aguas. El legislador señaló que esta nueva ley tiene el objetivo de garantizar el agua para el consumo humano, así como regularizar las concesiones ya existentes y que sean para el uso exclusivo de la industria agropecuaria.

Compartió que la nueva Ley General de Aguas enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca erradicar las prácticas de privatización del agua. "La ley tiene que pasar por todos los congresos de los Estados y se tienen 60 días para que se pueda aprobar, pero desde el momento en que se recupera, desde el momento en que se garantiza para el consumo humano, todo eso trae un impacto positivo para Sonora", indicó.

Somos un gobierno que escucha y atiende los temas del agua con diálogo y cercanía.



En este encuentro se realizó la entrega de títulos de concesión y la presentación de la Ley General de Aguas y sus reformas, a cargo de @Efrainmoralesl, director general de la CONAGUA.



Seguimos… pic.twitter.com/t9MChmSvgy — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui