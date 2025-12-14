Está cerca de concluirse la construcción de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes: Durazo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que la carretera de Bavispe-Nuevo Casas Grandes quedará concluida a principios de enero y señaló que espera la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para inaugurar esta obra estratégica entre el estado de Sonora y Chihuahua.
El mandatario admitió que el objetivo era concluir el proyecto antes de cerrar el año; sin embargo, precisó que será durante las primeras semanas de enero cuando se dé fin a la construcción e indicó que estaba próximo a realizar una "visita de supervisión". "En el transcurso del mes de enero estará, sin duda, lista para que venga a inaugurarla nuestra presidenta", declaró Durazo.
Se espera que esta nueva autovía, que tiene un 74 por ciento de avance, impulse el desarrollo económico, el turismo y reduzca significativamente los tiempos de traslado en la sierra de ambos estados. La obra beneficiará de manera directa a más de 115 mil personas, al reducir hasta en 95 minutos los tiempos de traslado.
Para el ejercicio 2025, la meta contempla la intervención de 18.1 kilómetros de carretera y la edificación de dos puentes de 122 y 62 metros de longitud, respectivamente. Los trabajos incluyen terracerías, excavaciones, colocación de obra hidráulica, drenaje y preparación de la base para pavimentación, además del suministro e instalación de materiales especializados para garantizar la durabilidad de la infraestructura.
Fuente: Tribuna del Yaqui