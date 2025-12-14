HELADAS y bajas temperaturas: Así será el CLIMA Sonora HOY 14 de diciembre MAÑANA, TARDE Y NOCHE

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora para este domingo 14 de diciembre de 2025 se mantendrá mayormente estable, aunque con contrastes térmicos importantes entre la mañana, la tarde y la noche. Si tienes actividades al aire libre, traslados por carretera o planes durante el día, es recomendable conocer cómo evolucionará el tiempo para tomar precauciones, especialmente por las bajas temperaturas matutinas. ¡Aquí toda la información que necesitas conocer!

Así será el clima en Sonora este domingo 14 de diciembre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de Meteored.mx, durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en gran parte del estado de Sonora con temperaturas más bajas en municipios del norte, noreste y zonas serranas. En regiones como Agua Prieta, Nogales, Cananea y áreas altas del oriente de Sonora, se prevé ambiente frío, con posibilidad de heladas al amanecer.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

En ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón y Guaymas, las temperaturas matutinas se mantendrán templadas, aunque con sensación fresca al inicio del día. Por la tarde, el clima en Sonora evolucionará a un ambiente templado a cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 32°C, principalmente en el centro y sur del estado. Hermosillo alcanzará valores cercanos a los 32°C, mientras que en el noroeste y la franja fronteriza el ambiente será más moderado.

El cielo permanecerá parcialmente nublado, sin lluvias, lo que permitirá un ascenso térmico gradual conforme avance el día. El viento será otro factor a considerar. Se espera viento del oeste con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros en distintas zonas de Sonora, lo que podría generar sensación térmica más fresca durante la mañana y la noche, así como tolvaneras aisladas en áreas abiertas.

uD83DuDEA9Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 40 a 60 km/h, en el norte y noreste de #México. uD83DuDC47 pic.twitter.com/sZx46aefdP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 14, 2025

Durante la noche, las temperaturas volverán a descender de forma notable. El ambiente será fresco, y nuevamente frío en zonas serranas y del noreste, por lo que se recomienda abrigarse si se realizan actividades nocturnas o traslados por carretera.

Aunque las lluvias intensas se concentrarán este domingo en estados como Tamaulipas y Chiapas, Sonora permanecerá sin precipitaciones, pero con el impacto indirecto del Frente Frío número 21, reflejado en el descenso térmico y el incremento del viento.