Itson tendrá un incremento del 5% en su presupuesto 2026; en estos proyectos lo usará

Ciudad Obregón, Sonora.- Un incremento del 5 por ciento tendrá el presupuesto 2026 para el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) en relación al año anterior, según el anexo de ejecución que firman el gobierno del Estado, la federación y la institución. Jaime Garatuza Payán, vicerrector académico del Itson, confirmó la información al detallar que el compromiso de esa institución educativa es seguir reforzando puntos clave para su crecimiento.

"Lo que hemos tratado de hacer en los últimos años es dar prioridad a las áreas con mayor rezago; afortunadamente, creo que hemos podido reducirlo y que toda la institución esté equilibrada. Lo relacionado con la docencia y el cuidado de la salud es lo primero, por lo que el año que entra se espera terminar el edificio de Empalme, con lo que ya tendríamos completa la parte de laboratorios en todos los campus; es una prioridad que tomamos", comentó.

Dijo que también se tiene contemplado, si llega en tiempo y forma el fondo de aportaciones múltiples como todos los años, habilitar el edificio que está en las calles Chihuahua y 200, esquina sur poniente, donde se tiene pensado hacer un laboratorio de gastronomía con un restaurante y un laboratorio de Inteligencia Artificial (IA). Garatuza Payán explicó que el presupuesto Itson 2026 quedó en 627 millones de parte del Gobierno del Estado de Sonora y 686 millones de pesos por parte del Gobierno Federal.

Los directivos de Itson dieron a conocer que la promoción que aporta el Gobierno del Estado ha ido incrementándose y este año 2026 su aportación será del 48 por ciento del subsidio contra el 52 por ciento de la federación, mientras que para el 2027 podría establecerse en un 50 y 50 por ciento. Aseguró que los recursos de los presupuestos se aplican de manera responsable y anteponiendo el bienestar de la comunidad universitaria de la máxima casa de estudios del sur de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui