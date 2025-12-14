"No es relevante": Alfonso Durazo habla sobre ciberataque a la Secretaría de Hacienda en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Después de que Gobierno del Estado de Sonora confirmó ayer sábado 13 de diciembre de 2025 que activó protocolos de seguridad cibernética tras detectar "solicitudes y conexiones sospechosas" en sus portales, sitios y servicios digitales, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, descartó la relevancia.

Dijo que el intento de 'hackeo' a la Secretaría de Hacienda de Sonora no tuvo afectaciones, pues aseguró que no lograron infringir el website de la dependencia estatal. El titular del ejecutivo estatal explicó que se intentó vulnerar la computadora de uno de los colaboradores de la Secretaría de Hacienda, desde donde se detectó que se consultó un documento, pero no se logró perjudicar el sistema central.

"El hackeo no es relevante, se tuvo acceso a un equipo de cómputo de uno de los trabajadores de la Secretaría de Hacienda y accedió a uno de los documentos que ahí está, pero no entró al servidor", declaró el mandatario estatal.

En el sitio web de la Secretaría de Hacienda se compartió un aviso donde se informó que, debido a los trabajos de mantenimiento informático, no se podrían realizar pagos desde el viernes 12 de diciembre, reanudando actividad mañana lunes 15 de diciembre a las 8:00 horas.

