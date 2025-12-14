Temperaturas en Ciudad Obregón: ¿Cómo estará el CLIMA en Sonora este domingo 14 de diciembre?

Ciudad Obregón, Sonora.- Consultar el clima en Ciudad Obregón de este domingo 14 de diciembre de 2025 será importante antes de salir de casa, especialmente para quienes planean actividades al aire libre o traslados largos durante el día, pues, según las autoridades meteorológicas, las condiciones del tiempo estarán marcadas por contrastes de temperatura entre la mañana y la tarde. ¡Aquí todos los detalles para que planifiques tu jornada!

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal Meteored.mx, durante las primeras horas del día se espera un ambiente fresco en Ciudad Obregón, con temperaturas cercanas a los 16°C desde el amanecer y hasta las 8:00 de la mañana. En este periodo, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento será ligero, con rachas provenientes del norte que oscilarán entre los ocho y 17 kilómetros por hora, sin presencia de radiación solar significativa.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo. Foto: Meteored.MX

Conforme avance la mañana, el termómetro comenzará a subir de manera gradual. Para las 11:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 26°C, manteniéndose las condiciones de nubes y claros. Aunque el índice de radiación ultravioleta (UV) será de nivel medio, se recomienda tomar precauciones si se permanece al aire libre por periodos prolongados, ya que la sensación térmica será similar a la temperatura ambiente.

Durante la tarde, Ciudad Obregón experimentará el punto más cálido del día. Alrededor de las 14:00 horas, se espera una temperatura máxima cercana a los 30°C, con sensación térmica ligeramente inferior. El viento cambiará de dirección hacia el oeste, con rachas moderadas de hasta 18 kilómetros por hora. A pesar del calor, el índice UV se mantendrá en niveles bajos, lo que reduce el riesgo por exposición solar directa, aunque no lo elimina por completo.

uD83DuDEA9Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 40 a 60 km/h, en el norte y noreste de #México. uD83DuDC47 pic.twitter.com/sZx46aefdP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 14, 2025

Hacia el final de la tarde, el ambiente comenzará a refrescar. Para las 17:00 horas, la temperatura descenderá a aproximadamente 28°C, con cielo parcialmente nublado y viento ligero del oeste. Estas condiciones favorecerán un clima más templado para actividades recreativas o traslados vespertinos.

Por la noche, el clima será más estable y fresco. A partir de las 20:00 horas, el termómetro marcará alrededor de 21°C, bajando a 19 grados hacia las 23:00 horas. El cielo continuará con nubes y claros, mientras que el viento disminuirá su intensidad y volverá a soplar desde el norte, generando un ambiente agradable para el cierre del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)