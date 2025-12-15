Ciudad Obregón, Sonora.- El periodismo sonorense vivió un momento de transformación decisiva cuando TRIBUNA presentó una nueva cara ante sus lectores: un periódico renovado, dinámico y con una apuesta firme por la digitalización. La imagen de la portada exhibida en dispositivos móviles marcó el inicio de una era en la que la información no solo llegaría a los hogares en papel, sino también a las manos de los ciudadanos en tiempo real.

En el rediseño, la portada destacaba temas de alto interés social, como las quejas del transporte urbano, la actividad deportiva local y los debates políticos que definían la conversación pública, presentados en un formato moderno, visual y pensado para la inmediatez digital. Este primer acercamiento el martes 12 de junio de 2018 dejó clara la nueva filosofía editorial: TRIBUNA más conectado con su comunidad, atento a sus problemas y dispuesto a adaptarse a los hábitos informativos de una generación móvil.

60 años, 60 historias: TRIBUNA se renueva digitalmente

La transición se consolidó con el lanzamiento oficial del nuevo portal: www.tribuna.com.mx, un proyecto anunciado con el titular 'Bienvenidos al futuro', que no solo celebraba una actualización tecnológica, sino una transformación profunda en la manera de informar. La pieza editorial detallaba el nacimiento de una plataforma más intuitiva, más rápida y con contenidos diseñados para una audiencia que exige precisión, multimedia y actualización constante.

El reportaje publicado en la sección Tema del Día, página 3A, destacaba que esta innovación no era únicamente estética. El nuevo sitio web integraba secciones reforzadas, seguridad, política, deportes, cultura, ciencia, tecnología, virales y más, para ofrecer una experiencia de navegación fluida, especializada y completa para los usuarios. Con herramientas optimizadas, un archivo más accesible y un sistema pensado para la inmediatez, TRIBUNA apostó por un futuro donde la frontera entre el impreso y lo digital se desvanecía para dar paso a un ecosistema noticioso integral. Así, TRIBUNA reafirmó su compromiso con la calidad periodística, ahora respaldada por las herramientas del mundo digital.

Fuente: Tribuna del Yaqui