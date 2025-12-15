Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, junto a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, consolidaron en la entidad la Red de Tejedoras de la Patria para reforzar el trabajo y la participación de mujeres en la toma de decisiones y en el desarrollo de su entorno. A la iniciativa se suman más de cuatro mil mujeres sonorenses, aquí todos los detalles.

En su mensaje, la secretaria de las mujeres habló del compromiso que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre fortalecer la participación de las mujeres en cada ámbito, como un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad. "En esta batalla contra la desigualdad, contra la violencia hacia las mujeres, en esta lucha por un país de iguales, siempre es importante tener una red de apoyo. La idea es que estas redes, pensadas por la presidenta, es que vayan abrazando la causa de otras mujeres, articulándose como redes de apoyo de las mujeres", señaló.

Alfonso Durazo consolida la Red de Tejedoras de la Patria; se suman más cuatro mil mujeres de Sonora

Por su parte, el gobernador de la entidad, como un aliado de la lucha de las mujeres en el país, destacó la participación de mujeres en su gabinete, donde más de la mitad lo componen y toman las decisiones de mayor impacto para el futuro de Sonora. "Frente a esos retos me encontrarán invariablemente aliado a su lucha y causa sin regateo alguno, por el bien de las mujeres sonorenses y de la mujer mexicana, vamos para adelante todas juntas y todos juntos en este objetivo", subrayó el gobernador Durazo.

Sonora, en su red de Mujeres Tejedoras de la Patria, concentra a cuatro mil participantes de un total de 100 mil de todo el país y se planea triplicar el número de mujeres beneficiadas para el próximo año. El gobernador Durazo Montaño y la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México inauguraron también el Centro LIBRE para las Mujeres: el número 19 en su tipo en la entidad, y que requirió una inversión superior a los 21 millones de pesos, con servicios como asesoría psicológica, orientación jurídica y capacitación para que las mujeres aprendan un oficio y alcancen su autonomía económica.

Las mujeres son el corazón de la transformación.



Hoy realizamos en Sonora, junto a la Secretaria de @mujeresgobmx, @CitlaHM, el primer Encuentro Estatal del programa “Tejedoras de la Patria” creado por la Presidenta Claudia Sheinbaum; una red de mujeres que transforman nuestro… pic.twitter.com/tHat0kixVh — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui