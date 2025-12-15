Ayuntamiento de Etchojoa pone en marcha el operativo de seguridad Guadalupe-Reyes

Etchojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Etchojoa dio inicio al operativo Guadalupe-Reyes para dar seguridad a las familias de la ciudad y a los viajeros durante estas fiestas de fin de año.

El presidente municipal, Luis Arturo Robles Higuera, indicó que en coordinación con la Comisaría de Policía y Tránsito Municipal, Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Mexicana, se desplegará un operativo preventivo en las principales vialidades, zonas comerciales, templos religiosos, plazas públicas y puntos de concentración social del municipio, donde se registra una importante afluencia de ciudadanos y visitantes.

Por su parte, el comisario de Seguridad Pública, Pedro Valenzuela Villegas, informó que se movilizan 14 unidades debidamente identificadas, con la participación de 105 elementos, 20 auxiliares, 12 integrantes del Cuerpo de Bomberos, 25 socorristas de la Cruz Roja Mexicana y 10 elementos de Protección Civil.

Precisó que las acciones de vigilancia y prevención se mantienen de forma permanente durante todo el periodo decembrino, reforzando la atención en eventos religiosos, celebraciones familiares, compras navideñas y festejos de fin de año en todo el municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui